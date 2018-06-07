Путин предложил кардинально либерализовать процедуру получения гражданства РФ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин считает необходимым существенно упростить процедуру получения российского гражданства, прежде всего соотечественниками.

"Я глубоко убежден в том, что мы должны пойти по пути либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства", - сказал Путин в ходе "прямой линии".

Как заявил глава государства, "в этой сфере точно совершенно должны быть приняты серьезные кардинальные меры с учетом, конечно, интересов граждан РФ, проживающих в тех или иных регионах, и имея в виду ситуацию на рынке труда".

"Интерфакс" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии".