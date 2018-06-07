Путин рассказал о строительстве в России 200 заводов по утилизации отходов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" на вопрос о свалках и ситуации с мусором в России заявил, что в ближайшие годы в стране построят более 200 заводов по утилизации отходов.

По словам Путина, в России ежегодно производятся 70 млн тонн отходов. Для их утилизации работают 1100 полигонов, кроме того, существуют десятки тысяч нелегальных свалок, что Путин назвал "абсолютно недопустимой практикой".

Для решения проблемы с мусором в России будут построены мусороперерабатывающие предприятия. При этом президент призвал не бояться мусоросжигающих заводов, которые будут построены "по новейшими технологиям".

В свою очередь вице-премьер Алексей Гордеев, с которым Путин связался в прямом эфире, заявил, что с 2019 года начнут действовать новые правила обращения с ТБО. Каждый регион должен будет утвердить территориальную схему по обращению с мусором, а также операторов, которые им займутся, и тарифы. Кроме того, Гордеев отметил, что в России сейчас перерабатывается лишь 8% отходов. По словам вице-премьера, для того, чтобы отслеживать переработку отходов будет создан сайт "Наша природа", где утилизацию будет контролировать в режиме онлайн.