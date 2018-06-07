Зюганов предложил провести референдум по вопросу повышения пенсионного возраста

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил провести общероссийский референдум по вопросу повышения пенсионного возраста.

"Давайте проведем общенациональный референдум, есть ли смысл повышать пенсионный возраст", - сказал Зюганов в четверг журналистам, отметив, что предложение повысить пенсионный возраст в РФ - "это безумие".

При этом Зюганов призвал "убрать противоречия в обществе, серьезные и глубокие". "Хотите принять вызов, мобилизуйте ресурсы, прекратить раскол, когда одни богатеют, а другие не знают, как концы с концами свести", - добавил глава КПРФ.

Как сообщалось, реформа, предусматривающая повышение пенсионного возраста, может начаться в России в 2019 году. В свою очередь президент России Владимир Путин во время "прямой линии" в четверг заявил, что осторожно относится к предложению повысить пенсионный возраст.