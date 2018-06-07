Полковник дагестанского МВД арестован по делу о даче взятки в $2 млн

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы в четверг санкционировал арест на два месяца полковника МВД Магомеда Хизриева, обвиняемого в даче взятки в размере $2 млн, сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Хизриева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 5 августа включительно", - огласила судья Елена Абрамова.

Хизриеву предъявлено обвинение по части 5 статьи 291 (Дача взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по данному обвинению предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

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