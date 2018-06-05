В полиции сообщили о задержании высокопоставленного офицера МВД Дагестана

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В пресс-центре МВД РФ сообщили о задержании начальника оперативно-розыскной части Собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хазриева, не уточнив, что вменяется ему в вину.

"Сегодня сотрудниками Главного управления Собственной безопасности МВД России совместно с оперативниками ФСБ России по подозрению в причастности к совершению преступления задержан начальник ОРЧ СБ (оперативно-розыскной части собственной безопасности) МВД по Республике Дагестан", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре.

Отмечается, что "в настоящее время проводятся мероприятия по закреплению доказательственной базы".

"Руководством ГУСБ МВД России взято на контроль проведение служебной проверки в отношении задержанного, по результатам которой будет решаться вопрос о его дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел", - добавили в МВД.

Ранее во вторник информированный источник сообщал агентству "Интерфакс", что спецслужбы в аэропорту Москвы задержали начальника ОРЧ СБ МВД Дагестана Магомеда Хазриева.