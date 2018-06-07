Арестованы трое сообщников обвиненного в даче взятки полковника дагестанского МВД

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Суд арестовал трех предполагаемых сообщников полковника МВД Дагестана Магомеда Хизриева, обвиняемого в даче взятки в размере $2 млн, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Четверым фигурантам, в том числе Хизриеву, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова. Она отметила, что в ближайшее время также будет предъявлено обвинение еще троим соучастникам.

"Двое подозреваемых также находятся под стражей по другому уголовному делу о мошенничестве, расследуемому в ГСУ СК России по городу Москве", - сказала официальный представитель столичного управления СК.

Пресненский суд Москвы ранее в четверг арестовал на два месяца полковника МВД Дагестана Хизриева. Ему предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 (Дача взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

После заседания Хизриев заявил, что намерен подать жалобу в Мосгорсуд на решение суда о его аресте.