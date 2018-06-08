Против топ-менеджера "Роснано" завели новое дело о крупном мошенничестве

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Слдственный комитет возбудил новое уголовное дело о мошенничестве в отношении управляющего директора "Роснано" по инвестиционной деятельности Андрея Горькова, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

"В отношении Горькова возбуждено новое уголовное дело, ему предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства.

Это второе уголовное дело в отношении топ-менеджера, который ранее был арестован по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

По словам источника, суть нового обвинения связана с мошенничеством, связанным с компанией, в которую "Роснано" инвестировало денежные средства для развития одного из проектов в области нанотехнологий.

Топ-менеджеру "Роснано" Горькову ранее было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). С санкции Басманного суда в 2017 году он был отправлен под арест.

По версии следствия, с 2011 по 2013 годы Горьков, вопреки установленному порядку и интересам АО "Роснано" и его единственного акционера - государства, размещал на постоянной основе денежные средства компании в банке "Смоленский" в размере от 460 до 740 млн рублей под видом расчетно-кассового обслуживания.

Фактически же, считает следствие, целью размещения средств в банке было финансирование деятельности самого кредитного учреждения.

В связи с отзывом с 13 декабря 2014 года лицензии у указанного банка АО "Роснано" лишилось своих средств в размере более 738 млн рублей. При этом из банка, непосредственно накануне отзыва лицензии, утверждают в СК, были выведены активы в пользу родного брата Горькова Евгения в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки "Роснано" Генпрокуратурой РФ, которая передала материалы председателю Следственного комитета.