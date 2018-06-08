Молодая женщина оказалась среди убитых в Назрани боевиков

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Среди уничтоженных в Назрани боевиков была женщина, связанная с бандподпольем, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах республики.

"В ходе спецоперации уничтожены двое боевиков - мужчина и женщина, которая также была связана с террористическими организациями", - сказал собеседник агентства.

Другой информированный источник сообщил в пятницу "Интерфаксу", что в Назрани (Ингушетия) завершена активная фаза спецоперации по нейтрализации боевиков: двое бандитов ликвидированы, еще один - мужчина - сдался после переговоров.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу" о блокировке двух боевиков в частном домовладении в Гамурзиевском округе Назрани. Заблокированные бандиты оказали вооруженное сопротивление, один из них был убит. Кроме того, источник сообщал, что в доме, где укрылись бандиты, находилась женщина. На тот момент не было известно, связана ли она с преступниками или взята в заложники, чтобы они могли выйти из зоны оцепления.