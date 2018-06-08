Рябков призвал критически отнестись к публикации WSJ о саммите Россия - США

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Москва призывает критически отнестись к публикации в The Wall Street Journal по поводу российско-американского саммита, заявил в пятницу "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я хотел бы в этой связи призвать всех критически подойти к некоторым аспектам публикации Wall Street Journal, на которую идут ссылки", - сказал дипломат.

Замглавы МИД РФ отметил, что контакт на высшем уровне между Россией и США мог бы помочь разрешить затруднения в отношениях между странами, однако понимания, где и когда такая встреча может состояться, у Москве пока нет.

"Контакт на высшем уровне, особенно в нынешней ситуации, имеет, безусловно, ключевое значение для запуска процесса, который позволил бы вывести отношения из их нынешнего крайне сложного и проблемного состояния", - заявил он.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника сообщила, что президент РФ Владимир Путин попросил канцлера Австрии Себастьяна Курца организовать саммит с американским лидером Дональдом Трампом в Вене этим летом.

Согласно информации источника, Путин "обратился с просьбой во время официального визита в столицу Австрии во вторник". Путин сказал Курцу, что "готов встретиться в Трампом в Вене во время запланированной поездки президента США в Европу в июле, когда Трамп, как ожидается, примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и посетит Великобританию", отмечает источник.

Помимо этого, писало издание со ссылкой, российский лидер "не хочет, чтобы встреча состоялась в столице США" и "предпочел бы нейтральное место проведения". "Канцлер Себастьян Курц принял просьбу и пообещал обратиться к господину Трампу", - отметил чиновник, которого цитирует газета. По информации издания, Белый дом осведомлен о просьбе российского лидера и обдумывает это предложение.