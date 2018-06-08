СМИ сообщили о просьбе Путина к австрийскому канцлеру организовать ему встречу с Трампом

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин попросил федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца организовать саммит с американским лидером Дональдом Трампом в Вене этим летом, утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

Как сообщает источник, глава РФ "обратился с просьбой во время официального визита в столицу Австрии во вторник". "Канцлер Себастьян Курц принял просьбу и пообещал обратиться к господину Трампу", - отметил чиновник.

По сведениям WSJ, Австрия сообщила США, что готова организовать на своей территории саммит российского и американского лидеров.

Издание пишет, что Белый дом "осведомлен о просьбе" президента РФ и "обдумывает это предложение".

Ранее в иностранной прессе неоднократно появлялись сведения о подготовке встречи Путина и Трампа; в Кремле эту информацию подтверждать отказываются.