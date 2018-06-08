Горькова обвинили в хищении у "Роснано" на сумму около 200 млн рублей

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Следствие обвиняет управляющего директора "Роснано" по инвестиционной деятельности Андрея Горькова в хищении около 200 млн рублей, принадлежащих корпорации.

"Горькову предъявлено обвинение в хищении имущества ОАО "Роснано" группой лиц по предварительному сговору на сумму 198,5 млн рублей, которые находились на счетах инвестированной "Роснано" компании", - заявил следователь на заседании в Басманном суде Москвы в пятницу.

Он уточнил, что уголовное дело в отношении топ-менеджера было возбуждено 7 июня. Представитель СК попросил заключить Горькова под арест на срок следствия, до 7 августа.

В свою очередь, Генпрокуратура выступила против ареста Горькова. "Считаю ходатайство следователя незаконным и прошу отказать в его удовлетворении", - заявил представитель надзорного ведомства на заседании.

Свою позицию прокурор обосновал тем, что следователь, возбудив это дело против Горькова, также расследует другое - по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями с той же компанией "Роснано".

"Таким образом, получается, что оба дела находятся в производстве одного следователя. И потерпевшим по обоим делам признана компания "Роснано". По сути, это очередной эпизод преступной деятельности Горькова по делу, по которому истек срок содержания под стражей, поэтому он не может быть арестован", - сказал прокурор.

Первое дело против Горькова

Топ-менеджера "Роснано" Горькова ранее обвинили в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). С санкции Басманного суда в 2017 году он был отправлен под арест.

По версии следствия, Горьков в период с 2011 по 2013 год, вопреки установленному порядку и интересам АО "Роснано" и его единственного акционера - государства, размещал на постоянной основе деньги компании в банке "Смоленский" в размере от 460 млн до 740 млн рублей под видом расчётно-кассового обслуживания. Фактически же, считает следствие, целью размещения средств в банке было финансирование деятельности самого кредитного учреждения.

В связи с отзывом в декабре 2014 года у этого банка лицензии АО "Роснано" лишилось более 738 млн рублей. При этом, как утверждают в СКР, накануне отзыва лицензии из банка в пользу брата Горькова были выведены активы в виде недвижимости общей стоимостью 400 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки "Роснано" Генпрокуратурой РФ, которая передала материалы председателю Следственного комитета.