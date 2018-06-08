В России

В "Мемориале" назвали катастрофой уничтожение документов о репрессированных в СССР

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Уничтожение архивных карточек репрессированных граждан в СССР лишает граждан последней возможности узнать историю своей семьи, заявила исполнительный директор международного историко-просветительского общества "Мемориал" Елена Жемкова.

"Надо понимать, что уничтожение этой архивной карточки означает, что про судьбу человека мы вообще не имеем никакого источника. Дело в том, что сроки хранения лагерных дел, где фиксировалось всё, что происходило с человеком в лагере, были достаточно ограниченными, не было постоянного хранения. Очень многие дела уже в 1950-е были уничтожены, так что сейчас мы имеем только акты об уничтожении этих дел. Однако в системе МВД сохранялись так называемые архивные карточки, где информация о судьбе человека в лагере содержалась в краткой форме", - сказала Жемкова "Интерфаксу".

По ее словам, эти документы очень важны, так как только по ним можно было узнать дальнейшую судьбу осужденного, находившегося в лагере. "Мы могли обратиться в архив и получить информацию, например, что человек умер, или он освободился и просто не вернулся в семью. Теперь, когда архивной лагерной карточки нет, об этом узнать не может никто. И это, конечно, катастрофа", - сказала исполнительный директор "Мемориала".

Газета "Коммерсантъ" сообщила, что в России на основании межведомственного приказа от 2014 года уничтожаются архивные учетные карточки со сведениями о репрессированных в СССР. Директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов сообщил об этом главе СПЧ Михаилу Федотову и попросил его разобраться в ситуации.

Зачем уничтожают карточки

По мнению Жемковой, межведомственный приказ был принят "прежде всего, из-за полного непонимания важности и ценности архивной информации".

"Я даже не вижу в этом какого-то катастрофического преднамеренного злодейства. Я могу себе вполне представить, что эти люди решили, что у них хранятся какие-то старые, ненужные карточки. А то, что сейчас вся страна, очень многие люди заняты восстановлением истории своей семьи, собирают эту информацию по крупицам, им не пришло в голову" - добавила она.

Жемкова уточнила, что об уничтожении архивных карточек узнал историк Сергей Прудовский, занимающийся темой репрессий "КВЖДинцев" - переехавших из Харбина в СССР работников Китайско-восточной железной дороги и членов из семей.

"Он, занимаясь выяснением судеб репрессированных, обратился в управление МВД по Магаданской области, и оттуда получил ответ, что существует совместный приказ МВД, Минюста, МЧС и еще ряда ведомств, который предписывает и обозначает срок хранения карточек осужденных, вне зависимости от вида наказания. Из этого приказа следует, что по достижении осужденными 80-летнего возраста, карточка может быть уничтожена", - сказала она.

Где уничтожаются документы

По словам исполнительного директора "Мемориала", Прудовский получил информацию только об уничтожении карточки человека, информацию по которому он запрашивал.

Однако, по ее словам, из ответа МВД можно сделать вывод, что уничтожены карточки и на других людей. "С конкретными другими случаями мы не знакомы. Но можно предположить, что если это приказ 2014 года, наверное, есть и другие примеры", - сказала Жемкова.

О том, что ситуация с уничтожением архивных документов репрессированных в СССР на данный момент выявлена только в Магаданской области, сообщил ранее "Интерфаксу" специалист Центра документации Музея истории ГУЛАГа Александр Макеев.

"По остальным регионам таких фактов не было, нам всегда представляли архивные справки на основе учетных карточек. Возможно, здесь речь идет о неправильном толковании закона для служебного пользования в отдельно взятом регионе, и мы хотим это выяснить", - сказал Макеев. По его словам, в музее также хотят прояснить масштабы произошедшего.

Количество осужденных в СССР в годы репрессий неизвестно. По подсчетам "Мемориала", оно может достичь 12 млн человек.

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Теги: Мемориал, Михаил Федотов, ГУЛАГ
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