Уничтожение данных о советских репрессиях пока выявлено только на Колыме

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Ситуация с уничтожением архивных документов репрессированных в СССР на данный момент выявлена только в Магаданской области. Музей истории ГУЛАГа надеется прояснить масштабы проблемы, сообщил специалист Центра документации музея Александр Макеев.

"Мы столкнулись с этой ситуацией пока только в Магаданской области. По остальным регионам таких фактов не было, нам всегда представляли архивные справки на основе учетных карточек", - сказал Макеев в пятницу "Интерфаксу".

"Возможно, здесь речь идет о неправильном толковании закона для служебного пользования в отдельно взятом регионе, и мы хотим это выяснить", - добавил он.

По его словам, в музее также хотят прояснить масштабы произошедшего.

Макеев сообщил, что музей в настоящий момент обратился только в Совет по правам человека при президенте РФ.

Газета "Коммерсантъ" в пятницу сообщила , что в России на основании межведомственного приказа 2014 года уничтожаются архивные учетные карточки со сведениями о репрессированных в СССР. По данным газеты, директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов сообщил об этом главе СПЧ Михаилу Федотову, попросив его разобраться в ситуации.

Уничтожение карточек означает полное удаление информации о нахождении осужденных в системе ГУЛАГа, говорится в письме. "В случае если заключенный умирал или погибал в лагере, его личное дело отправлялось на бессрочное хранение. А если человек освобождался, то его дело уничтожалось, но составлялась архивная карточка, где указывались ФИО, год и место рождения, передвижение заключенного между лагерями и лагерными пунктами, а также дата освобождения", - пояснил Романов.

Председатель СПЧ Михаил Федотов заявил "Коммерсанту", что изучит проблему. "Мы всегда будем защищать сохранение архивных материалов, они содержат очень важную историческую информацию. Это принципиально важно, так как это средство противодействия фальсификации истории. Когда есть документ, его фальсифицировать практически невозможно. А когда документа нет, можно придумать все, что угодно. Поэтому нужно сохранять по возможности все документы, которые относятся к тому периоду", - сказал Федотов.

Точное число осужденных в годы советских репрессий неизвестно. Только на 1937-1938 годы приходится более 1,7 млн арестов по политическим статьям, говорится в публикации. По подсчетам международного общества "Мемориал", общее число репрессированных может достигать 12 млн человек.