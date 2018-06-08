В МВД опровергли сообщения об уничтожения архивных данных о репрессированных в СССР

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Замглавы МВД РФ Игорь Зубов опроверг информацию об уничтожении архивных документов репрессированных в СССР, сообщила пресс-служба Совета по правам человека при президенте РФ.

"Сегодня на заседании президентской межведомственной группы по координации деятельности, направленной на реализацию концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий член группы, исполнительный директор "Мемориала" Елена Жемкова поставила вопрос о судьбе учетных карточек с данными о репрессированных в советские годы", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

"Участвующий в заседании другой член межведомственной группы, статс-секретарь, заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов ответил, что карточки являются документом строгой отчетности и подлежат хранению вечно. Что касается отсутствия карточки того или одного конкретного заключенного, то этот вопрос следует рассматривать отдельно", - отметили в СПЧ.

О том, что ситуация с уничтожением архивных документов репрессированных в СССР выявлена в Магаданской области, сообщил ранее "Интерфаксу" специалист Центра документации Музея истории ГУЛАГа Александр Макеев.

"Мы столкнулись с этой ситуацией пока только в Магаданской области. По остальным регионам таких фактов не было, нам всегда представляли архивные справки на основе учетных карточек. Возможно, здесь речь идет о неправильном толковании закона для служебного пользования в отдельно взятом регионе, и мы хотим это выяснить", - сказал Макеев. По его словам, в музее также хотят прояснить масштабы произошедшего.

Он отметил, что музей обратился по этому поводу в Совет по правам человека при президенте РФ.

Председатель СПЧ Михаил Федотов заявил ранее "Коммерсанту", что изучит проблему. "Мы всегда будем защищать сохранение архивных материалов, они содержат очень важную историческую информацию. Это принципиально важно, так как это средство противодействия фальсификации истории. Когда есть документ, его фальсифицировать практически невозможно. А когда документа нет, можно придумать все, что угодно. Поэтому нужно сохранять по возможности все документы, которые относятся к тому периоду", - сказал Федотов.

Точное число осужденных в годы советских репрессий неизвестно. Только на 1937-1938 годы приходится более 1,7 млн арестов по политическим статьям, говорится в публикации. По подсчетам международного общества "Мемориал", общее число репрессированных может достигать 12 млн человек.