Чайку попросили повторно проверить советника "Роскосмоса" на посредничество в даче взятки

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Защита адвоката Александра Малофеева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, просит Генпрокурора РФ Юрия Чайку возобновить уголовное дело экс-супруги топ-менеджера "Роскосмоса" Владимира Евдокимова - советника этой же госкорпорации Валентины Ракитиной.

Ранее Ракитина привлекалась по подозрению в посредничестве во взятке в 80 млн рублей за освобождение своего бывшего мужа, однако соответствующее постановление следователя СКР было отменено Генпрокуратурой.

"Мы подали жалобу на имя Юрия Чайки, в которой просим его отменить решение своего заместителя о незаконности возбуждения следователем ГСУ СК РФ уголовного дела против Ракитиной. Мы считаем, что оно нарушает права моего подзащитного", - сказал "Интерфаксу" в пятницу адвокат Денис Никитенко, представляющий интересы Малофеева.

В жалобе указывается, что в производстве СКР находится уголовное дело по факту хищения имущества Ракитиной и ее бывшего супруга Евдокимова. Из него в марте этого года были выделены в отдельное производство материалы о посредничестве самой Ракитиной в даче взятки.

Согласно материалам дела, речь идет о событиях зимы 2017 года, когда находившийся в СИЗО по обвинению в мошенничестве топ-менеджер "Роскосмоса" Евдокимов обратился к своему сокамернику с просьбой, чтобы тот воспользовался своими связями и посодействовал его освобождению из изолятора.

В результате передать взятку нужным людям должен был адвокат сокамерника Малофеев, с которым впоследствии по просьбе своего экс-супруга вступила в контакт Ракитина.

Согласно показаниям Ракитиной, которые она дала в качестве потерпевшей (есть в распоряжении "Интерфакса"), более 80 млн рублей она передала Малофееву по просьбе Евдокимова для переквалификации действий бывшего супруга на менее тяжкую статью и изменение меры пресечения на домашний арест.

"Евдокимов, и это подтверждает в своих показаниях сама Ракитина, поручил ей собрать сначала 50 млн рублей, а потом еще 30 млн. Ракитина, понимая, что совершает посредничество во взяточничестве, согласилась участвовать в этой схеме. И теперь, после отмены прокурором ее уголовного дела, она из соучастницы преступления превратилась в потерпевшую. Мы считаем, что это незаконно и просим генпрокурора пересмотреть данное решение ", - отметил адвокат Никитенко.

Исполнительный директор по контролю качества и надежности госкорпорации "Роскосмос" Евдокимов был заключен под стражу по обвинению в мошенничестве в декабре 2016 ода. В ночь на 18 марта 2017 года его тело было обнаружено в санузле одной из камер СИЗО-5 с колото-резанными ранениями груди и шеи.

По данному факту был арестован сотрудник московского следственного изолятора (СИЗО) N5 Иван Проценко, обвиняемый в халатности.