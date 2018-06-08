ФСИН попросила продлить испытательный срок Навального по делу "Кировлеса"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в очередной раз добивается продления испытательного срока оппозиционеру Алексею Навальному, осужденному кировским судом за хищение денег у предприятия "Кировлес".

"Ходатайство о продлении Навальному испытательного срока поступило в суд сегодня", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Как уточнил агентству информированный источник, свое требование ФСИН мотивирует неоднократными нарушениями со стороны Навального, за которые он был привлечен к административной ответственности.

"Испытательный срок Навального заканчивается летом этого года в связи с чем ФСИН ходатайствует о продлении его еще на год, то есть до лета 2019 года", - сказал собеседник агентства.

Ранее ФСИН неоднократно безрезультатно пытался продлить оппозиционеру испытательный срок. Однако суд каждый раз не находил доводы службы обоснованными.

Дело "Кировлеса"

Первый приговор по делу "Кировлеса" Навальному и предпринимателю Петру Офицерову, которых обвинили в хищении 16 млн рублей у предприятия, был вынесен Ленинским судом в Кирове 18 июля 2013 года. Тогда суд установил, что фигурантами было совершено хищение десяти тысяч кубометров лесопродукции стоимостью 16 млн рублей у кировского госпредприятия.

Подсудимых взяли под стражу в зале суда, однако на следующий день освободили под подписку о невыезде до вступления приговора в силу. Позднее Кировский облсуд заменил реальное наказание осужденным условным сроком и штрафом в 500 тысяч рублей.

Защита Навального и Офицерова обжаловала приговор в Европейском суде по правам человека, и Страсбург в опубликованном 23 февраля 2016 года решении встал на сторону заявителей. Президиум Верховного суда (ВС) РФ 16 ноября 2016 года на основании решения ЕСПЧ отменил приговор Навальному и Офицерову по представлению председателя ВС РФ о возобновлении производства по делу в связи с решением ЕСПЧ.

Новое рассмотрение дела началось в Ленинском районном суде Кирова 5 декабря 2016 года. 8 февраля 2017 года Навальный и Офицеров были приговорены к условному наказанию на срок пять и четыре года соответственно с испытательным сроком 1,5 года.