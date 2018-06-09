Обратившаяся к Путину многодетная томичка получит землю через 2-3 года

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Семья многодетной жительницы Томска, которая обратилась за помощью к президенту РФ Владимиру Путину в ходе "прямой линии", получит землю через два-три года, сообщил журналистам в субботу губернатор региона Сергей Жвачкин.

"У нас с зимы работает рабочая группа, которая решает задачу по увеличению в бюджете 2019 года финансирования выделения земельных участков населению. Мы кратно ускорим движение очереди, поэтому семья Журовых, которая обратилась к президенту, в течение двух-трех лет получит свой участок, как и те, кто стоит в очереди перед ними", - сказал Жвачкин.

Глава региона предположил, что земельный участок, вероятнее всего, будет выделен на северной окраине Томска - на Кузовлевском тракте. "Свободная земля у города только там, мэр мне об этом докладывал. Там типовые куски. Сначала земля сдается в аренду, а после появления там фундамента передается в собственность", - отметил губернатор.

"В России действует указ, по которому каждая многодетная семья может получить земельный участок. Но у нас в регионе с 2015 года действует местный закон, по которому семьи, имеющие четырех детей и детей-инвалидов, имеют первоочередное право на получение земли. В связи с этим в очередь добавилось около 420 семей. Если бы не было областного закона, то в нынешнем или следующем году семья Натальи Николаевны уже получила бы участок", - добавил глава региона.

Как сообщалось, в четверг в ходе "прямой линии" многодетная жительница Томска Наталья Журова пожаловалась президенту России на проблемы с получением земельного участка.