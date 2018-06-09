Каждый пятый россиянин собрался отмечать 12 июня

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В праздничных мероприятиях в связи с Днем России 12 июня примет участие каждый пятый россиянин, четверть респондентов в праздничный день будут на работе, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в субботу в "Интерфакс".

"В День России принять участие в праздничных мероприятиях планирует 21% опрошенных. Многие собираются совершить прогулку на природе (25%), заняться дачным участком (25%), домашними делами (23%). Еще четверть россиян (25%) планируют в эти дни работать", - отмечают социологи.

Что касается форм времяпрепровождения в праздничный день, то 18% россиян сказали, что будут смотреть праздничный салют, 17% готовятся к приему гостей или сами пойдут в гости. 12% респондентов настроены в праздник смотреть телевизор, 5% опрошенных хотят пойти в кино, либо в театр или на концерт.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3-4 июня 2018 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов.