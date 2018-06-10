Два брата стали жертвами стрельбы в Беслане

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Два человека погибли в результате обстрела из машины в городе Беслан (Северная Осетия), сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"По предварительной информации, двое мужчин были обстреляны из проезжающей машины вечером в субботу. Оба они скончались. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предположительно, погибшие - братья. "Документы, найденные на месте преступления, подтверждают, что мужчины - родственники, скорее всего, братья. Везде фигурирует одна и та же фамилия", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, один человек погиб и один получил ранения в результате перестрелки в североосетинском Беслане.