Число пострадавших в аварии на переезде под Орлом увеличилось до 11

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - По уточненным данным, 11 человек пострадали, четверо погибли в результате столкновения грузового поезда и пассажирского автобуса в Орловской области, сообщил "Интерфаксу" начальник управления пресс-службы, связей с общественностью и аналитической работы регионального департамента внутренней политики Сергей Тюрин.

"Девять пострадавших в настоящее время находятся в Орловской областной больнице, еще один - в городской больнице имени Семашко, еще один - в местной детской больнице", - сказал он.

Собеседник агентства также отметил, что в автобусе на момент ДТП находились артисты хора из Бобровского сельского поселения, которые ехали на празднование Дня Орловского района.

Тюрин также сообщил, что на месте происшествия создан оперативный штаб во главе с врио губернатора Орловской области Андреем Клычковым. "Семьям погибших, а также пострадавшим будет оказана материальная помощь из резервного фонда губернатора", - отметил он.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения поезда и автобуса в Орловской области.

В воскресенье пресс-служба Московской железной дороги сообщила, что, по предварительной информации, причиной столкновения поезда с пассажирским автобусом в Орловской области стал выезд автобуса на пути на запрещающий сигнал.