СКР сообщил о 12 пострадавших в ДТП на переезде под Орлом

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием поезда и пассажирского автобуса в Орловском районе Орловской области, в результате которого четыре человека, в том числе, один несовершеннолетний погибли, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Уголовное дело квалифицировано по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, приблизительно в 8:20 утра в воскресенье на регулируемом железнодорожном переезде между деревнями Гать и Лаврово в Орловском районе произошло грузовой поезд столкнулся с пассажирским автобусом.

В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 12 человек получили травмы, сообщает СКР.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления.

В пресс-релизе отмечается, что расследование находится на личном контроле руководителя следственного управления генерал-майора юстиции Анатолия Щурова.

Ранее пресс-служба Московской железной дороги сообщила, что, по предварительной информации, причиной столкновения поезда с пассажирским автобусом в Орловской области в воскресенье стал выезд автобуса на пути на запрещающий сигнал.