МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Подмосковье

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Главное управление МЧС по Московской области предупреждает о возможной грозе и сильном ветре в регионе.

"12 июня в Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами 15-20 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы подмосковного МЧС.

В ведомстве порекомендовали на время непогоды закрыть все двери и форточки, отключить электроснабжение, газ и водопровод.

Тем, кто встретит грозу на улице, рекомендуется немедленно укрыться в помещении, а на улице избегать ненадежных объектов.

Ранее синоптики предупреждали, что, по предварительным прогнозам, в День России в Москве потеплеет, однако возможны дожди.