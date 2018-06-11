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Москва

"Желтый" уровень опасности объявили в Москве на 12 июня из-за грозы и ветра

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил до "желтого" уровень погодной опасности в столичном регионе на 12 июня.

В РоссииМЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ПодмосковьеЧитать подробнее

Как сообщает ведомство, в Москве и Московской области во вторник ожидаются кратковременный дождь, гроза, усиление ветра до 20 м/с.

Ночью в столице прогнозируется 12-14, днем 12 июня - до 23-25 градусов.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что для создания благоприятных погодных условий в День России в Москве задействуют 10 самолетов типа Як-42, Ан-12 и Ан-26. В мэрии уточнили, что для улучшения погоды облака при необходимости обработают сухим льдом, жидким азотом и йодистым серебром.

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Теги: Москва, Подмосковье, Гидрометцентр
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