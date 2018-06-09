Синоптики предупредили о дожде и потеплении в День России в Москве

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - По предварительным прогнозам синоптиков, в День России, 12 июня, в Москве выпадет около 10 мм дождей, таким образом, может потребоваться разгон облаков.

"В воскресенье, 10 июня температура, воздуха в столице днем поднимется до 14-16 градусов, 11 июня - до 17-19 градусов тепла, а в День России - уже 21-23 градуса, по области до 24", - сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре в пятницу.

В воскресение Московском регионе возможны небольшие дожди, в понедельник без осадков, а 12-13 июня может выпасть около 14 мм осадков, местами возможны грозы.

Весной столичные власти выделили 400 млн рублей на мероприятия по метеозащите столицы 1 и 9 мая, 12 июня и в День города в сентябре. По условия госконтракта, облака над городом разгоняют до 12 единиц спецавиации с помощью гранулированной углекислоты, жидкого азота и порошкообразного реагента.