Более полусотни шуб без маркировки сожгли в Томске

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Судебные приставы отправили на уничтожение 53 меховых изделия, которые изъяли полицейские в магазинах Томска и Кемерова, сообщает пресс-служба управления ФССП по Томской области в среду.

"Изделия из меха отечественного производства не имели правильной маркировки, поэтому товар признали незаконным. Среди изъятого - шубы, дубленки, жилетки с использованием овчины, мутона, норки и кролика. Оценочная стоимость продукции составила в совокупности более 1,3 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.

Весь товар сожгли на площадке томской утилизирующей компании.