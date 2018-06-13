Задержанные во Владивостоке активисты "Открытой России" обжаловали в ЕСПЧ действия полиции

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Активисты "Открытой России", которых во вторник на конференции во Владивостоке задержала полиция, направили жалобы в Европейский суд по правам человека, сообщили в пресс-службе движения.

"В жалобе указывается, что не было законных оснований для задержания и применения физической силы, также говорится, что не допускали адвоката к задержанным, незаконно изъяли всю технику (телефоны, ноутбуки), с момента задержания до судебного разбирательства не были обеспечены пищей и водой, не было места для сна", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жалобы в ЕСПЧ подали председатель движения "Открытая Россия" Андрей Пивоваров, пресс-секретарь движения Наталья Грязневич, активисты движения в Приморском крае Мария Зинченко и Андрей Яроцкий, координатор штаба Алексея Навального во Владивостоке Владимир Дубовский.

В свою очередь активист движения Дмитрий Гультяев сообщил агентству "Интерфакс", что, по его информации, к задержанным до сих не приезжал врач. Он добавил, что действия полицейских намерены обжаловать еще несколько участников конференции "Открытой России".

"Четверо пострадавших, помимо тех задержанных, сегодня будут снимать побои, и напишут коллективную жалобу в Следственный комитет на действия сотрудников полиции", - сказал Гультяев.

В свою очередь представитель Фрунзенского районного суда Владивостока сообщил агентству, что в суд поступили материалы в отношении трех задержанных, фамилии он не уточнил.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием полиции по поводу задержания активистов движения.

Ранее председатель "Открытой России" Андрей Пивоваров сообщил, что его и еще четверо человек задержали во Владивостоке, где проходило открытие заседание регионального отделения движения.

На задержанных составлены протоколы о неповиновении сотрудникам полиции по статье 19.3 КоАП РФ. В "Открытой России" также заявляли, что при задержании сотрудники полиции значительно превысили свои полномочия, применяли насилие, неадекватное обстановке.