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Активистам "Открытой России" назначили штрафы за неповиновение полицейским

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Председатель и пресс-секретарь "Открытой России" Андрей Пивоваров и Наталья Грязневич, задержанные накануне во Владивостоке, оштрафованы за неповиновение сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба движения.

"Председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову присудили 1000 рублей штрафа по статье 19.3 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников полиции)", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

Пресс-секретарю движения Наталье Грязневич Фрунзенский районный суд Владивостока присудил 600 рублей штрафа.

Также на 600 рублей оштрафована активист приморского отделения "Открытой России" Марина Зинченко. Еще двое задержанных - активист "Открытой России" Андрей Яроцкий и координатор штаба оппозиционера Алексея Навального во Владивостоке Владимир Дубовский - остаются в изоляторе временного содержания, добавили в пресс-службе.

Накануне сотрудники полиции задержали Пивоварова и четверых активистов "Открытой России" на открытии регионального отделения движения во Владивостоке. Как сообщил Пивоваров "Интерфаксу", задержания проводились с применением силы, несколько активистов получили сильные ушибы и травмы. Причиной задержаний сотрудники полиции называли поступившую информацию о возможном правонарушении.

Задержанные активисты направили в ЕСПЧ жалобы на действия полиции. "В жалобе указывается, что не было законных оснований для задержания и применения физической силы, также говорится, что не допускали адвоката к задержанным, незаконно изъяли всю технику (телефоны, ноутбуки), с момента задержания до судебного разбирательства не были обеспечены пищей и водой, не было места для сна", - сообщили в пресс-службе движения.

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Теги: Владивосток, Открытая Россия
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