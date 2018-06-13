Ксения Собчак вновь возглавит редакцию L'Officiel Russia

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Ксения Собчак возвращается к руководству журналом L'Officiel Russia, говорится в сообщении холдинга ACMG, поступившем в "Интерфакс" в среду.

"Ксения Собчак возвращается к руководству журналом L'Officiel Russia. Ранее Собчак приостановила работу в L'Officiel Russia в связи с участием в президентской кампании 2018 года", - отмечается в сообщении.

"Сегодня перед Ксенией и командой стоят новые амбициозные задачи, решив которые команда ACMG рассчитывает не только укрепить, но и значительно усилить позиции журнала на российском рынке", - уточняется в релизе.

Собчак присоединилась к медиагруппе ACMG (ранее издательский дом Artcom Media) в 2012 году, став главным редактором глянцевого издания SNC. В 2014 году Ксения получила приглашение возглавить редакцию российской версии французского журнала L'Officiel Russia.