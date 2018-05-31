Собчак и Гудков возглавят партию "Гражданская инициатива" на съезде 23 июня

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Съезд партии "Гражданская инициатива", где ее переименуют в "Партию перемен" и выберут ее лидерами Дмитрия Гудкова и Ксению Собчак, состоится 23 июня.

"У нас закончен большой подготовительный период, мы рады объявить, что 23 июня состоится съезд партии, пока еще "Гражданская инициатива", где, надеюсь, будет решен вопрос о переименовании, мы с Димой (Гудковым) будем заниматься партстроительством", - сказала Собчак в четверг на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

По ее словам, главной целью партии станет вхождение в Госдуму в 2021 году, она также будет участвовать в региональных выборах, в том числе, выборах мэра Москвы.

По словам Собчак, в настоящий момент у "Гражданской инициативы" 55 региональных отделений, в том числе более десяти новых были открыты после президентских выборов 18 марта.

О создании новой партии на базе "Гражданской инициативы" Андрея Нечаева экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщал в марте.