Бывший замминистра культуры РФ Пирумов останется под стражей

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным арест бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, обвиняемого в хищении выделенных из бюджета средств на строительство комплекса зданий Эрмитажа, передает корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Басманного суда Москвы от 18 мая, которым в отношении Пирумова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении суда.

Суд отказался удовлетворить ходатайство защиты Пирумова об изменении ему меры пресечения на более мягкую. Таким образом, экс-замминистра останется под арестом до 16 июля.

Адвокат обвиняемого Федор Куприянова обратил внимание на то, что суд первой инстанции не проверил обоснованность подозрения его подзащитного в инкриминируемом ему преступлении. По словам защитника, исследуемый государственный контракт был заключен в декабре 2015 года, а исполнялся в 2016-м, большую часть которого Пирумов провел под стражей по "делу реставраторов".

Обвиняемый поддержал защитника и попросил изменить ему меру пресечения на домашний арест. "Хотел бы обратить внимание на несколько моментов. Тот контракт, который был подписан - он был заключен в результате электронного аукциона. Повлиять на эту процедуру ни сотрудники министерства культуры, ни сотрудники Эрмитажа никак не могли. Кроме того, в то время, когда он исполнялся, я находился в СИЗО "Лефортово", - сказал Пирумов, обращаясь к суду в среду.

Со своей стороны, следователь и прокурор возражали против удовлетворения апелляционной жалобы.

Также в среду Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на арест руководителя группы компаний "Роспан" Никиты Колесникова, задержанного по делу.

Дело о хищении средств у Эрмитажа

Фигурантам дела инкриминируется хищение 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК "Государственный Эрмитаж" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемые организовали заключение госконтракта без реального намерения его исполнить. Большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации. В рамках дела Эрмитажем заявлен иск о компенсации ущерба к обвиняемым на сумму более 856 млн рублей - "в размере авансированных средств".

В начале июня по этому делу заочно был арестован объявленный в международный розыск бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Бориса Мазо.

Все трое фигурантов ранее были осуждены по так называемому "делу реставраторов" - о хищении порядка 164 млн рублей при заключении контрактов на реставрацию различных культурных объектов.