На борту аварийно севшего на Таймыре вертолета были сотрудники "Норильскгазпрома"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники АО "Норильскгазпром" находились на борту вертолета Ми-2, который в четверг совершил аварийную посадку в Таймырском муниципальном районе Красноярского края, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе компании.

"На борту вертолета находились пятеро наших сотрудников, которые должны были провести мониторинг газопровода. Никто из них не пострадал", - сказал представитель пресс-службы.

По его данным, аварийная посадка произошла вскоре после взлета.

Ранее сообщалось об аварийной посадке Ми-2 компании "Аэрогео" в Таймырском муниципальном районе. По одним данным, на борту было два члена экипажа и пять пассажиров, по другим - всего шесть человек. В результате инцидента никто не пострадал, вертолет получил повреждения.

АО "Норильскгазпром" создано в июне 1993 года путем приватизации одноименного госпредприятия. Основной вид деятельности - добыча природного газа и газового конденсата. Компания ведет добычу на Мессояхском, Северо-Соленинском и Южно-Соленинском газоконденсатных месторождениях.