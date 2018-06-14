Профсоюзы оценили риски повышения пенсионного возраста для россиян

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Петиция против повышения пенсионного возраста, инициированная Конфедерацией труда России (КТР), объединяющей около 2 млн членов профсоюзов, на данный момент собрала около 170 тыс. подписей, сообщили в КТР.

В КТР заявили, что при повышении пенсионного возраста появляется риск, при котором значительная часть россиян никогда не получит пенсию.

"При сохранении существующих демографических тенденций, до 65 лет не доживет около 40% мужчин и 20% женщин", - отмечается в заявлении КТР, распространенном в четверг.

"Чтобы ликвидировать дефицит пенсионного фонда необходимо вывести из тени рынок труда. Причина дефицита - отсутствие полноценных трудовых договоров у большого числа российских работников. По оценке Росстата и руководства Пенсионного фонда России, порядка 40% россиян трудится без официального оформления и, соответственно, от их зарплат не платятся страховые взносы. В итоге потери Пенсионного фонда составляют порядка 2,5 трлн рублей ежегодно", - заявляют в КТР.

В профобъединении считают, что решить проблему можно увеличив ответственность работодателей за применение схем неофициальной занятости и уход от уплаты налогов и страховых сборов. Они также предлагают изменить закон в пользу работников, готовых отстаивать свои права на "белую" зарплату: возвращение реальных прав на объединение в профсоюз, на коллективный договор и забастовку, восстановление гарантий профсоюзным активистам от увольнений.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев 8 мая заявил о необходимости принять решение о повышении пенсионного возраста в ходе пленарного заседания Госдумы.

В четверг 14 июня на заседании кабинета министров будут рассмотрены изменения в законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий.