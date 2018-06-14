Правительство предложило начать повышать пенсионный возраст с 2019 года

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Правительство предлагает с 2019 года ввести переходный период повышения пенсионного возраста, заявил глава кабмина РФ Дмитрий Медведев.

"Предлагается ввести достаточно длительный переходный период", - сказал Медведев на заседании правительства .

"Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и 63 года для женщин в 2034 году", - отметил он.

Однако правительство РФ предлагает для людей, имеющих большой трудовой стаж, предусмотреть возможность выхода на пенсию на два года раньше установленного срока.

"В качестве компенсационной меры мы предлагаем предусмотреть возможность для всех лиц, которые имеют большой стаж - 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин - выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста в условиях его повышения", - сказал Медведев.

Медведев констатировал, что доля работающих людей в стране становится все меньше, пенсионеров, соответственно, все больше. И с каждым годом этот дисбаланс будет только расти и, следовательно, нагрузка на тех, кто работает. "Все это, если не принимать решений, может привести к разбалансировке пенсионной системы", - сказал глава правительства.

Он пообещал, что существующие льготы по досрочному выходу на пенсию будут сохранены. Это право останется у тех, кто работает на вредном и опасном производстве, женщин, которые имеют пять и более детей, у инвалидов по зрению первой группы и по военной травме, одного из родителей или опекунов инвалида детства, чернобыльцев и "некоторых других категорий".

"Для тех, кто проработал в особых климатических условиях, районах Крайнего Севера, приравненных местностях пошагово выход на пенсию будет достигаться для мужчин в 60 лет и для женщин в 58 лет", - сказал Медведев.

Решить проблему трудоустройства людей старшего возраста Медведев поручил Роструду. Премьер утверждает, что "наши люди уже действительно этого давно требуют".

"Поэтому я поручаю Роструду особо внимательно следить за этими процессами. Если граждане хотят работать, они должны работать, тем более, что доход от такой работы всегда выше пенсии. И нам необходимо обеспечить людям в нашей стране такую возможность", - заявил Медведев.

Как заявляли ранее в Госдуме, правительственный законопроект по повышению пенсионного возраста может быть внесен в нижнюю палату парламента уже 14 июня. Медведев на заседании в четверг заявил, что инициативы правительства по пенсиям и налогам "должны быть направлены в Госдуму в ближайшее время".