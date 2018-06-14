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В четверг правительство рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста

Ожидается, что в этот же день документ будет внесен в Госдуму

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Изменения в законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий будут рассмотрены в четверг на заседании правительства РФ, следует из материалов к заседанию кабинета министров.

Как сообщает пресс-служба правительства, на заседание выносится проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий".

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Вопрос о повышении пенсионного возраста - одна из самых острых тем социальной политики в России. Президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" 7 июня заявил, что относится к вопросу повышения пенсионного возраста "в высшей степени осторожно и аккуратно". По его словам, перед новым правительством стоит задача значительного повышения доходов пенсионеров, и ее кабинет министров должен учитывать в первую очередь.

"Хочу еще раз подчеркнуть: ключевая задача во всей системе пенсионного обеспечения - это повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров", - сказал глава государства.

Премьер Дмитрий Медведев впервые публично признал необходимость повышения пенсионного возраста, выступая с отчетом о деятельности правительства в Госдуме 11 апреля.

"При принятии решения о пенсионном возрасте, очевидно, не должно быть резких, непродуманных и непросчитанных решений. Но при этом государство, исполнительная власть должны все-таки ориентироваться на существующие реалии (в части продолжительности жизни россиян - ИФ). Такого рода решения, я думаю, уже назрели", - сказал премьер.

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Двумя годами ранее руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР), сейчас глава Счетной палаты России Алексей Кудрин говорил о неизбежности повышения пенсионного возраста - такая мера, по его словам, призвана стабилизировать ситуацию в экономике и существенно уменьшить трансферт Пенсионному фонду в связи со старением населения: в ближайшие 13 лет, по подсчетам ЦСР, трудоспособное население в РФ сократится на 10 млн человек. ЦСР предлагал повышение с 2019 года по схеме "63/65" - до с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Кудрин предлагал делать это постепенно, по полгода в год.

Такой вариант повышения пенсионного возраста, по данным СМИ, стал приоритетным сейчас, когда перед сформированным в мае новым правительством вплотную встал вопрос о подъеме возрастной планки выхода на пенсию. Единственное исключение, согласно публикациям в СМИ, - это предложение о более быстрых темпах повышения - по году в год. Источники допускают, что законопроект в таком "жестком" варианте будет внесен в Госдуму, а парламентарии впоследствии могут несколько смягчить схему повышения.

Помимо непосредственно схемы повышения пенсионного возраста, еще остаются открытыми вопросы льгот по выходу на пенсию для некоторых категорий, в том числе для военных и занятых на вредных производствах, а также о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам.

Реформа, видимо, может быть проведена достаточно быстро: спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду заявил, что если правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста на этой неделе, то документ могут принять в первом чтении уже в июле, до ухода депутатов на летние каникулы. При этом третье чтение, по словам председателя нижней палаты, будет перенесено на осень.

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"По этому вопросу давайте дождемся решения правительства и будем его обсуждать. Потому что пока обсуждаются слухи, варианты", - сказал Володин на заседании Госдумы в среду.

Россияне идею повышения пенсионного возраста не одобряют. Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров 8 мая заявлял, что сторонников повышения всего "9-10 процентов опрошенных".

"Отношение, конечно, плохое. Никто не хочет сам стрелять себе в ногу", - сказал Федоров в эфире радиостанции "Вести FM". Таким образом, считает социолог, рост планки выхода на пенсию станет одной из самых тяжелых реформ, предстоящих новому правительству.

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Теги: Россия
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