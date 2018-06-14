Существенного пополнения Пенсионного фонда в первые годы реформы не будет

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Пенсионный фонд не будет существенно пополняться в первые годы пенсионной реформы, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Все те решения, которые принимаются, ставят своей целью увеличение пенсионного обеспечения в долгосрочной перспективе. Безусловно, в первые годы мы не получим каких-то значимых, существенных плюсов по пополнению пенсионной системы", - сказала Голикова на брифинге в четверг.

Она отметила, что, тем не менее, ресурсы пенсионной системы будут постепенно накапливаться.

"Это будет нам давать возможность увеличивать пенсии больше, чем это происходило и в предыдущие годы и чем это будет происходить в первые годы", - сказала вице-премьер.

Она также обратила внимание, что граждане, имеющие существенный стаж, заработанный в период до повышения пенсионного возраста (40 лет - для женщин и 45 - для мужчин - ИФ), сохранят возможность на два года раньше выйти на пенсию.