Голикова анонсировала индексацию пенсий в феврале и апреле 2019 года

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Пенсии в 2019 году будут проиндексированы дважды - в феврале по фактической инфляции и в апреле с учетом дополнительных доходов от пенсионной реформы, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Цифра, которую мы назвали, в тысячу рублей, Дмитрий Анатольевич (Медведев) назвал это как рост пенсий за год. Это означает, что механизмами, которые сегодня заложены в пенсионном законодательстве внутри 2019 года, будет обеспечиваться индексация пенсий сначала так, как это было положено ранее: с 1 февраля по фактической инфляции года, предшествующего тому, в котором осуществляется инфляция, и затем с 1 апреля, уже по всем факторам, которые связаны, в том числе, с получением доходов в связи с увеличением возраста", - сказала Голикова на брифинге в четверг.

Она обратила внимание, что так как граждане выходят на пенсию не одновременно, средства будут накапливаться в течение всего года, но индексация будет осуществляться "с некоторым опережением".

"Соответственно, граждане будут получать эту тысячу, расчет которой исходит из того прогноза майского, который мы на сегодняшний день имеем, тоже, соответственно, ежемесячно", - сказала вице-премьер.

Пока правительство не намерено возвращать индексацию пенсий для работающих пенсионеров - такого предложения нет в пакете законопроектов, готовящемся к внесению в Госдуму, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

В пакете правительственных законопроектов - документы, касающиеся повышения пенсионного возраста и налога на добавленную стоимость. Ранее сообщалось, что он планируется к внесению в Думу в ближайшее время.