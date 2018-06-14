Правительство одобрило повышение пенсионного возраста

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Кабинет министров Российской Федерации одобрил постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет.

Согласно решению, принятому в четверг на заседании правительства, пенсионный возраст для женщин к 2034 году составит 63 года, а пенсионный возраст для мужчин - 65 лет к 2028 году.

Таким образом, решением правительства предусматривается длительный переходный период повышения пенсионного возраста, который начнется с 2019 года.

Начиная с 2019 года, планка пенсионного возраста будет ежегодно повышаться на один год.

Однако для людей, которые сегодня стоят на пороге пенсии, предусмотрен переходный период до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.

Согласно материалам, подготовленным к заседанию правительства, мужчины 1959 г.р. и женщины 1964 г.р. получат право выхода на пенсию в 2020 году в возрасте 61 и 56 лет соответственно. Таким образом, тем, кому сегодня 59, придется работать не пять лет дополнительно, а лишь два года.

Мужчины 1960 г.р. и женщины 1965 г.р. смогут выйти на пенсию в 2022 году, далее этот "шаг" сохранится.

Мужчины 1961 г.р. и женщины 1966 г.р. выходят на пенсию в 2024 году, мужчины 1962 г.р. и женщины 1967 г.р. - в 2026 году, мужчины 1963 г.р. и женщины 1968 г.р. - в 2028 году, в возрасте соответственно 65 и 60 лет.

На этом льготный период для мужчин заканчивается, преференциями смогут воспользоваться только женщины до 1971 г.р.

Женщины 1969 г.р. получат право выйти на пенсию в 2030 году, с 1970 г.р. - в 2032 году, 1971 г.р. - в 2034 году.