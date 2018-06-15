Врио губернатора Кузбасса уволил своего зама по строительству

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев отстранил от должности своего заместителя по строительству, сообщает пресс-служба областной администрации в пятницу.

"За неисполнение поручений по строительству новокузнецкой школы №81 Цивилев отстранил от должности и.о. замгубернатора Александра Шнитко. По мнению Цивилева, Шнитко не смог взять под контроль процесс строительства и ремонтных работ и выполнить данные поручения", - говорится в сообщении.

Также от занимаемой должности освобожден и.о. начальника главного управления капитального строительства (ГлавУКСа) Дмитрий Шоцкий. Кроме того, глава региона поручил провести проверку действий официальных лиц, отвечающих за ввод школы.

Ранее сообщалось, что судебные приставы арестовали банковские счета государственного унитарного предприятия Кемеровской области "ГлавУКС" за долги в 29 млн рублей. В свою очередь Шнитко, в ведении которого находился ГлавУКС, сообщал, что знает о сложившейся ситуации. "Это регулируемый вопрос, механизмы есть, ничего страшного в этом нет", - говорил Шнитко.

В департаменте строительства Кемеровской области агентству сообщали, что предприятие ведет строительные работы на территориях региона, приостановок не ожидается.

Шнитко занимал свой пост с середины 2017 года, до этого он был начальником департамента строительства Кемеровской области.