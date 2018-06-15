Арест экс-главы МЧС Кузбасса признан законным

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Кемеровский областной суд оставил в силе решение Центрального райсуда об аресте до 25 июля бывшего главы МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, обвиняемого в халатности и растрате по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в пятницу.

Генерал-майор Александр Мамонтов обвиняется в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

"Постановление центрального суда оставить без изменения", - сказал судья.

По данным следствия, Мамонтов не запланировал и не проверял, начиная с 2017 года, соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации торгового центра "Зимняя вишня". Кроме того, выявлена его причастность и иных пока неустановленных лиц к растрате денежных средств регионального управления МЧС на сумму около 2 млн рублей. Мамонтов в начале июня президентским указом был освобожден от должности.

Всего по делу о пожаре арестованы десять обвиняемых: технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок; руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко; его подчиненный Александр Никитин; охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре; глава кемеровского госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, а также начальник пожарного караула Сергей Генин.

Им предъявлены обвинения по ст.109 (причинение смерти по неосторожности), ст.219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ст.238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч.3 ст.293 УК РФ (халатность).

В конце мая также были задержаны и арестованы экс-глава ГУ МЧС Кузбасса Мамонтов и начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев, которому инкриминируют халатность (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта, в результате погибли 60 человек, большая часть из которых - дети.