Чайка снова выступил за создание единого Следственного комитета при прокуратуре

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Генпрокурор России Юрий Чайка выступил за создание единого Следственного комитета.

"Я вижу единый Следственный комитет, и он действительно должен быть при прокуратуре", - заявил Чайка, отвечая на вопросы журналистов в пятницу в Калуге.

Он отметил при этом, что всегда придерживался этой позиции, и она не изменилась.

"Должно быть единое следствие, за исключением, может быть, каких-то государственных преступлений, которые должны остаться в подследственности ФСБ", - сказал генпрокурор.

Он допустил применение модели ФБР США как единого следственного органа.

"Какая форма следствия будет - сложно сказать. Наверное, здесь близка будет модель ФБР при региональном прокуроре. Это будет эффективная модель", - сказал Чайка.

По его словам, "сегодня мир берет на вооружение модель прокуратуры советского образца по вопросам следствия".

"Евросоюз создает спецпрокуратуру по образу и подобию советской прокуратуры, и с 2019 года прокурор возбуждает уголовное дело, расследует, поддерживает обвинение и направляет дело в суд. То, от чего мы ушли, мотивируя тем, что функции следствия и надзора надо разделить, совершив большую глупость, о чем я всегда говорю", - сказал Чайка.

Он считает, что у прокуратуры должны быть полномочия для того, чтобы осуществлять надзор за следствием.

"Прокурорская модель реализуется как орган уголовного преследования: либо прокурор сам расследует уголовное дело, либо осуществляет надзор за следствием - то, чего сегодня у нас нет. На мой взгляд, мы к этому придем, жизнь заставит это сделать рано или поздно", - подчеркнул генпрокурор.

Реформа Следственного комитета

В 2011 году Следственный комитет оформился как самостоятельное ведомство, до этого с 2007 года СК работал в структуре прокуратуры.

В результате реформирования прокуроры утратили право инициировать уголовные дела, а также руководить следствием посредством обязательных указаний. Прокуроры, таким образом, потеряли позиции руководителей процесса. А Следственный комитет стал единственным следственным органом, который подчиняется напрямую президенту.

Дискуссии о причинах этой реформы сводились к обсуждению разделения функций надзора, расследования, оперативно-розыскной деятельности.

Единая служба следствия

Как отмечал журнал Forbes, на первых этапах реформы озвучивались идеи объединить всех следователей под одним началом. Эта же идея была прописана в Концепции судебной реформы 1991 года, однако от нее отказались.

Между тем в конце 2017 года в СМИ появилась информация о том, что МВД России подготовило ряд предложений по реструктуризации следственных органов страны, которые включают, в том числе, ликвидацию СКР и передачу его полномочий МВД РФ и Генпрокуратуре. Официальный представитель ведомства Ирина Волк опровергла эти сообщения. Она отметила, что министерство не выдвигало инициатив о передаче полномочий СКР другим ведомствам, "и тем более - о его ликвидации".

Официальный представитель СКР Светлана Петренко в декабре также опровергла появившуюся в СМИ информацию о якобы готовящейся в 2018 году реформе СКР. "В медиапространстве не первый раз появляется подобного рода информация, которая не соответствует действительности. Все это вбросы, не более!" - отмечала она.

Однако в марте 2018 года руководитель главного следственного управления Следственного комитета по Москве Александр Дрыманов заявил, что в России может быть создана "единая служба следствия" на базе СКР.

Последняя информация в СМИ о создании единой службы следствия - я могу сказать, не со всей долей уверенности, что это очень вероятно - что так и будет", - заявил журналистам Дрыманов в понедельник.

Отвечая на вопрос, идет ли работа по изменению законодательства для создания указанной службы, Дрыманов ответил: "Безусловно".

В ответ на другой вопрос о том, будет ли формироваться такая служба на базе СКР через слияние следственных подразделений ФСБ и МВД, он отметил, что это "логично".

Создание "единой службы следствия", по его словам, может занять около года.