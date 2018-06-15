У убитой бывшим мужем жительницы Новокузнецка осталось четверо детей

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Застреливший бывшую супругу и покончивший с собой житель Новокузнецка владел несколькими фирмами, совладелицей которых в разное время была его жена, кроме того, у них было четверо детей, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Бывшие супруги Анна Цап и Юрий Калачев владели несколькими фирмами. Также у них было четверо детей. Возможно, что причиной конфликта стали разногласия как в вопросах бизнеса, так и в воспитании детей или возможности погибшего с ними встречаться, против чего иногда была женщина", - сказал собеседник агентства.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Калачев и Цап в разное время владели ООО "Коммунсервис", занимающейся сбором и обработкой сточных вод: в 2008 году Калачев купил 100% уставного капитала фирмы, затем в 2010 году продал их супруге, но в том же году вновь выкупил их у нее. После этого в период с 2013 по 2016 годы компания перепродавалась между супругами, затем все 100% фирмы были проданы третьим лицам.

С 2015 года и по сей день Цап являлась учредителем и гендиректором ООО "Автостройснаб", основным видом деятельности которого является оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом.

Кроме того, до 2017 года она являлась совладелицей предприятия по производству пластмассовых плит, труб и профилей ООО "Новокузнецкий завод трубной изоляции" (НЗТИ), учредителем и директором которой до сегодняшнего дня являлся Калачев. Также она была генеральным директором ООО "Промтранссервис-НК", занимающейся арендой и лизингом машин и оборудования.

Помимо ООО "НЗТИ" Калачев владел ООО "ТТХ", УК "Тяжинская" и ООО "Автолига".

Как сообщалось, 15 июня житель Новокузнецка застрелил женщину и забаррикадировался в офисном здании, а потом покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). По данным следствия, кроме погибших, которые являлись бывшими супругами, никто не пострадал. Известно, что накануне между ними произошел конфликт.