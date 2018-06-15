Что произошло за день: пятница, 15 июня

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Кремле прокомментировали предложение кабмина по повышению пенсионного возраста: Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не принимает участия в проработке вопроса. Между тем, Геннадий Зюганов считает, что Россия к повышению не готова, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина уверена, что этот шаг в целом окажет положительное влияние на рынок труда.

- Совет директоров Банка России 15 июня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. ЦБ ожидает переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2019 году.

- Сборная Уругвая обыграла Египет в матче группы А на чемпионате мира в России и догнала команду России, которая выиграла свой первый матч накануне. Шансы лидера египтян Мохамед Салаха сыграть против РФ довольно высоки.

- США ввели дополнительные пошлины в размере 25% на 1,1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму примерно в $50 млрд.

- В Новокузнецке местный житель застрелил бывшую жену, забаррикадировался в офисном здании, а потом покончил с собой. У нее осталось четверо детей.

- Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию в ЯНАО к украинцу Олегу Сенцову, ей отказали во встрече с заключенным. Ее российская коллега подчеркнула, что Денисова находится в ЯНАО в нарушение достигнутых договоренностей. Москалькова направила запрос о состоянии голодающего Сенцова, и выяснилось, что тот прибавил в весе два килограмма. Уполномоченный по правам человека также заявила, что посетит в омской исправительной колонии Дмитрия Штыбликова, имеющего двойное гражданство, несмотря на отказ от поездки к нему украинского омбудсмена.