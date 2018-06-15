Обжалован арест владельца лодочной станции по делу о затонувшем на Волге катамаране

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Защита владельца лодочной станции, откуда в акваторию Волги вышел столкнувшийся там с баржей катамаран, в пятницу обжаловала арест подзащитного, сообщил агентству "Интерфакс" адвокат подозреваемого Николай Висков.

"В апелляционной жалобе я прошу отменить решение об аресте моего подзащитного и отказать полностью в удовлетворении ходатайства следствия об избрании Леониду Жданову меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Висков. Он отметил, что защита не видит никаких оснований для избрания какой-либо меры пресечения Жданову, поскольку никаких доказательств его причастности к совершенному преступлению нет.

Владельца лодочной станции ООО "Пристань" Жданова задержали по уголовному делу о нарушении безопасности движения водного транспорта. Накануне он был арестован на два месяца.

Как сообщалось, поздно вечером 11 июня катамаран столкнулся с баржей на Волге в Волгограде, что повлекло гибель 11 человек, еще пятеро были спасены. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта, повлекшем по неосторожности гибель двух или более лиц (ч. 3 ст.263 УК РФ).

Установлено, что катамараном управлял бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев. По результатам проведенной экспертизы, в его крови был обнаружен алкоголь в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения.

В 2009 году суд Калачевского района Волгоградской области приговорил Хахалева к четырем годам колонии общего режима. По данным следствия, в ночь на 2 мая 2008 года чиновник избил девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Затем на турбазе "Усадьба" в том же районе из хулиганских побуждений он нанес побои и избил оружием мужчину, произвел не менее трех выстрелов из карабина "Сайга-МК" в находившихся там людей.