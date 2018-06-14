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Владельца волгоградской лодочной станции арестовали по делу о затонувшем катамаране

Леонид Жданов не признает вину, настаивая, что на станции проводится только визуальный осмотр судоводителей

Владельца волгоградской лодочной станции арестовали по делу о затонувшем катамаране
Леонид Жданов
Фото: "Интерфакс"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца Леонида Жданова, владельца лодочной станции, откуда в акваторию Волги вышел катамаран, столкнувшийся с баржей, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого. Сам директор лодочной станции, и его адвокат настаивали на домашнем аресте, потому что считают, что причастность Жданова к преступлению не доказана, а оснований полагать, что он может скрыться от следствия, нет.

Фигурант не признает своей вины. Он подчеркнул, что на лодочной станции проводится только визуальный осмотр судоводителей. По его словам, он не знал том, что катамаран не зарегистрирован в соответствии с законодательством. Также Жданов напомнил, что в момент трагедии находился дома.

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11 июня в результате столкновения катамарана "Елань-12" с баржей погибли 11 человек, пять были спасены. По данным СКР, виновником ЧП мог быть владелец маломерного судна, которое не состояло на учете.

Всего на борту было 16 человек, хотя катамаран рассчитан на 12.

Затонувшим катамараном управлял бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев. По результатам проведенной экспертизы, в крови у капитана судна обнаружен алкоголь в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц".

Владелец лодочной станции был задержан 12 июня. По версии следствия, он "не предпринял никаких действий по предотвращению выхода данного маломерного судна в акваторию реки Волги".

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Теги: Волоград, Леонид Жданов
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