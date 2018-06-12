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Личности погибших в столкновении катамарана с баржей на Волге установлены

Есть обновление от 14:08

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Личности всех 11 погибших пассажиров частного катамарана, который столкнулся с баржей на Волге, установлены, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

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"Личности всех погибших установлены. Среди них четверо мужчин и семь женщин, включая несовершеннолетнюю девушку", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что среди погибших двое сотрудников ГИБДД. Один из них погиб вместе с женой и 17-летней дочерью, второй - вместе с супругой. В настоящее время в больнице находятся трое из пяти спасенных пассажиров катамарана. Их состояние стабильное. С пострадавшими работают психологи.

11 человек погибли, пятеро были спасены в результате столкновения катамарана с баржей на Волге в Волгограде минувшей ночью.

По данному факту Южным следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц).

В связи с трагедией в Волгограде отменили празднование Дня России.

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Теги: Волгоград, Волга
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