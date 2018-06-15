От прекращения деятельности Polar Tour пострадали около 2 тыс. туристов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - У крупных туроператоров есть около двух тысяч частично оплаченных и неоплаченных заявок от юрлиц группы компаний Polar Tour, сообщили порталу "Интерфакс" в Ассоциации туроператоров России (АТОР) в пятницу.

"Polar Tour бронировал туры у всех крупных туроператоров. Предварительный опрос компаний показал, что на данный момент у них есть около двух тысяч неоплаченных и частично оплаченных заявок от юрлиц Polar Tour", - сообщили в АТОР.

В частности, несколько заявок есть у туроператора "Интурист", большая часть из которых оплачена полностью. Также заявки есть у Coral Travel, Sunmar, Anex Tour, Pegas Touristik и других туроператоров - в этих компаниях туры путешественников, уже вылетевших на отдых, были оплачены.

"Что касается частично оплаченных заявок, то большинство туроператоров сообщили о готовности принимать доплаты и подтверждать забронированные туры. Например, в "Интуристе" по частично оплаченным заявкам возможно как произвести доплату, так и вернуть внесенные деньги без удержания фактически понесенных расходов", - уточнили в ассоциации.

По данным АТОР, еще около тысячи заявок полностью не оплачены. Неоплаченные бронирования туроператоры обычно "держат" до трех дней. Если этот срок не истек, туристы или агентства все еще могут полностью оплатить тур.

Туроператор Polar Tour в четверг объявил о невозможности исполнять обязательства по субагентским договорам с 15 июня. Компания предложила партнерам для решения вопроса об оплате/доплате заявок, забронированных на вылеты с датой начала тура с 15 июня и далее, обратиться к туроператору за информацией о возможности оплаты напрямую.