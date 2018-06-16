Россияне смогут увидеть сближение серпа Луны и Венеры

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сближение молодой Луны и Венеры смогут увидеть жители России в субботу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московского планетария.

"Интересная картина ожидает любителей звездного неба вечером 16 июня, сообщили астрономы Московского планетария. Серп молодой Луны и Венера украсят закатное небо над северо-западным горизонтом сразу после захода Солнца", - рассказали в планетарии.

Там добавили, что 13 июня Луна прошла фазу новолуния и сейчас молодой месяц растет, с 15 по 19 июня его можно наблюдать на вечернем небе.

В пресс-службе отметили, что 16 июня произойдет вечернее сближение молодой Луны и Венеры недалеко от рассеянного звездного скопления М 44 "Ясли" в созвездии Рак. Сближение можно наблюдать на всей территории России сразу после захода Солнца при ясной безоблачной погоде. Наилучшие условия для наблюдения сложатся на востоке Сибири и на Дальнем Востоке.

Как уточнили в планетарии, молодой серп Луны и "вечернюю звезду" будет разделять около 3°. Помимо Венеры и серпа молодой Луны можно увидеть пепельный свет внутри лунного полумесяца.

Молодой серп Луны и Венеру можно будет наблюдать при ясной безоблачной погоде с 15 по 19 июня по вечерам до 23:00. Наблюдения можно проводить невооруженным глазом или в бинокль, добавили в пресс-службе.