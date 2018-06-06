На МКС отправили "Союз" с очередной экспедицией

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Очередная экспедиция отправилась на Международную космическую станцию на российском корабле "Союз" с "Гагаринского старта" Байконура.

Как передает корреспондент "Интерфакса", ракета-носитель "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-09" стартовала с площадки номер 1, откуда в свой первый полет отправился космонавт Юрий Гагарин.

Экипажем корабля командует космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев. Помимо него на борту корабля находятся астронавт NASA Серина Ауньен-Чэнселлор и астронавт ESA Александр Герст.

Предполагается, что корабль причалит к МКС по традиционной схеме через двое суток. Это связано с баллистическими условиями. "Схема для выведения корабля на орбиту имеет свои особенности. Каждый месяц для старта открывается очень мало подходящих баллистических "окон". Так получилось, что нам на станции надо быть в начале июня. Нашлись подходящие "окна" только для двухсуточной схемы", - сообщил журналистам Прокопьев.

Во время пребывания на МКС участники экспедиции выполнят серию экспериментов и даже сыграют дружеский футбольный матч. "Мяч у нас будет лицензированный ФИФА. Мы возьмем его с собой и накачаем на станции. Конечно не стоит рассчитывать, что матч будет настоящим - на станции очень дорогое оборудование. Однако игру мы проведем, чтобы поддержать чемпионат", - сказал он.

Прокопьев предложил провести матч на МКС на финальной стадии чемпионата. "Я думаю, что этот матч надо будет производить в день финала", - сказал российский космонавт.

В свою очередь, астронавт NASA Сирена Ауньен-Чэнселлор сообщила, что сосредоточится на целой серии медицинских экспериментов. "Потратим большое количество времени на них. Как врачу мне это очень интересно. Так, например, планируется выяснить, как человеческий организм будет реагировать на длительное отсутствие гравитации в космосе.

"Мы переносим результаты наших экспериментов на Землю. Инвестируем в будущее, что позволяет нам совершать полеты в будущем", - сказала она журналистам.

Кроме того, экипаж планирует провести серию экспериментов, которые позволят отслеживать миграцию птиц и перемещение ледников по планете.

Участники экспедиции проведут на МКС 187 суток.

За запуском корабля "Союз МС-09" наблюдали гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, директор Европейского космического агентства Йохан Дитрих Вернер, посол США в России Джон Хантсман, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.