Рогозин сообщил о расширении сотрудничества с Китаем по Луне

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Россия и Китай расширяют сотрудничество в космической сфере, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Роскосмос и Национальная космическая администрация Китая договорились значительно расширить сотрудничество в проектах изучения Луны и создания совместных орбитальных группировок", - сообщил Рогозин в соцсетях в субботу. Документ о сотрудничестве в космической сфере, в частности, в области исследования Луны и дальнего космоса был подписан накануне по итогам переговоров в Пекине президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня.

В мае Китай запустил спутник для изучения обратной стороны Луны, а в марте Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области исследования Луны и дальнего космоса, а также о создании Центра данных по лунным проектам.