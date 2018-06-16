Прокуратура начала проверку по факту отравления жителей села Хоро в Якутии

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Проверку информации о госпитализации более чем 20 жителей села Хоро с подозрением на сальмонеллез организовала прокуратура Верхневелюского района, сообщает прокуратура Республики Саха (Якутия).

"Проверкой с привлечением специалистов будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, установлены причины и условия. По результатам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, порядка 20 жителей села Хоро Верхневелюйского района попали в больницу с жалобами на кишечное расстройство. Среди заболевших есть дети.

Ранее сообщалось, что по информации Минздрава республики в больницу с подозрением на сальмонеллез были госпитализированы 21 человек из села Хоро. Инцидент произошел в четверг, 14 июня, в настоящее время все пострадавшие находятся в инфекционном отделении, их состояние оценивается как ближе к удовлетворительному.